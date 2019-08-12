Детский омбудсмен взял под контроль дело о поджоге девочки в Кузбассе

Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял под личный контроль расследование инцидента с пятилетней жительницей Новокузнецка, получившей термические ожоги во время игры на улице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена, его аппарат следит за ходом проверки, общается со следователями и комиссией по делам несовершеннолетних. Уже установлено, что семьи девочек 9 и 11 лет, одна из которых по неосторожности подожгла платье 5-летней подруги, не состояли на учете в качестве неблагополучных.

Как сообщала "РГ", следственное управление СК РФ в Кузбассе начало проверку ЧП, случившегося еще 7 августа. По предварительным данным, ребенок пострадал из-за того, что одна из соседок, гуляя с детьми на улице частного сектора, играла с зажигалкой. Пострадавшая находится в больнице, врачи пытаются спасти ей жизнь.