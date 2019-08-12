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12.08.2019 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Детский омбудсмен взял под контроль дело о поджоге девочки в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял под личный контроль расследование инцидента с пятилетней жительницей Новокузнецка, получившей термические ожоги во время игры на улице.

На Камчатке двое детей случайно подожгли дом пенсионера

Как сообщает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена, его аппарат следит за ходом проверки, общается со следователями и комиссией по делам несовершеннолетних. Уже установлено, что семьи девочек 9 и 11 лет, одна из которых по неосторожности подожгла платье 5-летней подруги, не состояли на учете в качестве неблагополучных.

Как сообщала "РГ", следственное управление СК РФ в Кузбассе начало проверку ЧП, случившегося еще 7 августа. По предварительным данным, ребенок пострадал из-за того, что одна из соседок, гуляя с детьми на улице частного сектора, играла с зажигалкой. Пострадавшая находится в больнице, врачи пытаются спасти ей жизнь.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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