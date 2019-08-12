Уволен человек, оскорбивший судью матча "Ахмат" - "Спартак" в Грозном

Оскорбивший судью во время матча чемпионата России "Ахмат" - "Спартак", который прошел накануне в Грозном, уволен. Об этом сообщает Спорт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ахмата".

На 77-й минуте автор единственного гола "Ахмата" нападающий Аблае Мбенг получил вторую желтую карточку и был удален с поля главным арбитром встречи Алексеем Сухим. Спустя несколько минут из дикторской кабины стадиона по громкой связи раздались оскорбления в адрес судьи.

"После матча прошло совещание. Дирекция стадиона определила человека, который зашел в дикторскую. Этот человек был уволен", - заверили журналистов в пресс-службе "Ахмата".

Отметим, что это не первый инцидент с нелицеприятными высказываниями на футболе в столице Чеченской Республики. В 2013 году на матче "Терек" (ныне "Ахмат") - "Рубин" в Грозном за четыре минуты до конца основного времени хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Ризвана Уциева. Сразу после этого по громкой связи стадиона были произнесены слова о "продажности" судьи.

Напомним, встреча пятого тура чемпионата России "Ахмат" - "Спартак" завершилась победой столичного клуба со счетом 3:1. Это домашнее поражение стало первым для подопечных Рашида Рахимова в новом сезоне.