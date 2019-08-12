"Миссис Россия-2019" из Геленджика прокомментировала свою победу

Екатерина Нишанова из Геленджика, ставшая накануне "Миссис Россия-2019", поделилась в Instagram эмоциями от победы в конкурсе.

"Не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить не возможно! Счастье, радость и гордость за себя!", - написала она.

Также Екатерина Нишанова поблагодарила президента конкурса "Миссис Россия" Аллу Маркину "за ту сказку, которую она для нас делает, за возможность нашим мамам раскрыть в себе потенциал и почувствовать себя королевами", команду, помогающую в подготовке конкурса ("Это самые профессиональные люди нашей страны, которые не только помогали мне, но и поддерживали меня, давали мне нужные советы! Горжусь своей командой, они лучшие из лучших, но самое главное они были со мной на одной волне, а это самое главное!") и, конечно же, своих помощников.

В Инстаграме у Екатерины Нишановой около девяти тысяч подписчиков. На своей странице победительница сообщает, что она педагог-психолог, занимается танцами, вокалом и верховой ездой и у нее два сына и любимый муж.

Напомним, Екатерина Нишанова получила право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".