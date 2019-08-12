Приостановлено членство мэра Туапсе в партии "Единая России"

"Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного мэра Туапсе Владимира Зверева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Краснодарского регионального отделения партии "Единая Россия" Николая Гриценко.

Такое решение Туапсинский политический совет принял в связи с возбуждением уголовного дела. Владимира Зверева подозревают в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в мае местный бизнесмен попросил градоначальника предоставить ему в аренду на 49 лет земельный участок. Мэр знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов нет, но согласился исполнить просьбу. После этого мэр заключил с бизнесменом договор аренды земли сроком на 49 лет, но в документах была указана только стоимость арендной платы за год. В результате действий мэра в бюджет Туапсе не поступило свыше 23 миллионов рублей.