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12.08.2019 11:18
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор назвал опасные для заемщика параметры кредита

Текст: Елена Березина
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Роспотребнадзор назвал несколько самых опасных для заемщика параметров кредита.

Во-первых, валюта. "Как правило, кредиты в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые. Но дешевый ипотечный кредит на 20 лет в швейцарских франках привлекателен только в том случае, если вы работаете в российском представительстве швейцарской компании, выплачивающей вам зарплату в этой валюте и с трудовым контрактом на 20 лет", - предупреждает ведомство. В противном случае курсовые колебания могут неприятно удивить.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Во-вторых, виды процентных ставок. Обычно ставка устанавливается на весь срок действия кредита. Но бывают и плавающие ставки, привязанные к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга в России (МосПрайм), на Лондонской бирже (Libor) или в Европе (Euribor).

"Как правило, в этом случае проценты по кредиту ниже. Но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008-2009 годах, плавающие ставки могут сильно вырасти", - отмечает Роспотребнадзор.

Кроме того, служба предупредила об опасности "кредитов на неотложные нужды" и экспресс-кредитов, которые выдаются под более высокие процентные ставки, а также кредитных карт и карт с овердрафтом.

"Формально это разные инструменты, но для потребителя они очень схожи, так как оба дают возможность тратить больше денег, чем имеется на банковском счете. У таких карт почти всегда есть лимит, на погашение овердрафта автоматически направляются зачисленные на текущий счет средства. Если возникла просрочка, деньги идут сначала на уплату комиссии за овердрафт и только потом на проценты по нему и погашение основной суммы долга", - отмечается в сообщении ведомства.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Роспотребнадзор Рынок кредитования
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