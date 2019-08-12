Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA

В США заработная плата астронавтов достигает 155 тысяч долларов в год. Об этом рассказал экс-астронавт NASA Скотт Келли.

По его словам, максимально астронавты могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15. Это сопоставимо со званием полковника или капитана военно-морских сил, чья зарплата составляет 13 тысяч долларов в месяц (около 155 тысяч долларов в год).

При поступлении в отряд астронавтов NASA военнослужащие продолжают числиться на военной службе, и их зарплата начисляется в соответствии с регламентом оборонного ведомства. Астронавты-военные получают немного больше, чем их гражданские коллеги, поскольку часть их доходов не облагается налогом. Они также находятся в более выгодном положении в вопросе пенсионных выплат, пишет РИА Новости.

Астронавтам оплачивают больничный, отпуск и часть расходов на страховку, рассказал Келли. Зарплата не зависит от того, находятся ли они на Земле или в полете. За работу в космосе, астронавты получают лишь символические "командировочные".

Ранее, напомним, были озвучены зарплаты российских космонавтов. Оклад у кандидата в космонавты равен 60,9 тысячи рублей, у космонавта - 63,8 тысячи, у инструктора-космонавта - 88,45 тысячи. Им также положены надбавки, тринадцатая зарплата в конце года и единовременное денежное вознаграждение за полеты.

Скотт Келли - американский астронавт, побывал в космосе четыре раза. Вместе с российским космонавтом Михаилом Корниенко провел на МКС почти год, став первым американцем, прожившим на орбите 12 месяцев подряд. Уволился Келли из NASA в 2016 году.