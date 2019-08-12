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Рубрика: В мире

СМИ: Турция заинтересовалась российскими Су-35

Власти Турции рассматривают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35. Такую информацию распространила турецкая газета Yeni Safak, ссылаясь на военный источник.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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По его данным, органы власти Турции, отвечающие за закупку вооружений, попросили секретариат оборонной промышленности, командование турецких ВВС и другие заинтересованные ведомства дать оценку российскому предложению. Если оно получит положительные отзывы, то начнутся переговоры с Россией по этому вопросу.

Официальных комментариев по поводу возможной закупки Су-35 в Анкаре пока не дают, сообщает РИА Новости.

Напомним, после начала поставок в Турцию российских систем ПВО С-400 США решили исключить Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Участие Анкары будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, со своей стороны, сообщил, что Анкара будет искать такую же технику в другом месте.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Между тем, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия готова проработать вопрос о поставке Турции многоцелевых истребителей Су-35. По его словам, это произойдет, если турецкая сторона изъявит такое желание.

Су-35 - сверхзвуковой российский многоцелевой истребитель поколения 4++ (поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения). Масса истребителя составляет 19 тонн, практический потолок - 20 тысяч метров, максимальная скорость - 2,5 тысячи километров в час, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до восьми тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

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