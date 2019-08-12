Советник Трампа сообщила о его настрое на диалог с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп настроен на продолжение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросам торговли и другим договоренностям, но конкретная дата встречи пока не определена.

"Это произойдет очень быстро, когда время для этого наступит", - заявила старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй, выступая в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Она сообщила, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе до тех пор, пока не произойдет полная и поддающаяся верификации денуклеаризация Корейского полуострова. "Мы пока этого не видим", - отметила советник.

Конуэй также прокомментировала недавние ракетные пуски КНДР, отметив, что некоторые из них "не нарушают договоренности", достигнутые в прошлом году на саммите США и КНДР в Сингапуре, пишет ТАСС.

В субботу Трамп написал в Twitter, что получил от Ким Чен Ына послание. В нем северокорейский лидер принес "краткие извинения за проведение испытаний ракет малой дальности" и выразил готовность провести очередной саммит после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи.