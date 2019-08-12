Создана 108 Мп камера для смартфонов. Она появится в новом аппарате Xiaomi

Компания Samsung в сотрудничестве с Xiaomi представила первый в мире 108-мегапиксельный сенсор для камер смартфонов. Он получил название Samsung ISOCELL Bright HMX.

Помимо рекордного разрешения, сенсор обладает и рекордными на сегодняшний день размерами - 1/1,33 дюйма, что позволяет ему захватывать значительно больше света. Размеры пикселей при этом сохранились и составили 0,8 микрометра.

Стоит заметить, однако, что эффективное разрешение такого сенсора составит лишь 27 мегапикселей (технология Quad Bayer объединяет четыре пикселя в один), однако для современных смартфонов и это очень неплохо. К тому же, размер точки при таком разрешении достигает 1,6 микрометра по любой из сторон.

Увеличеный размер пикселя позволяет снизить цифровые шумы при съемке в условиях недостаточного освещения, а технология объединения пикселей Quad Bayer обеспечивает более широкий динамический диапазон.

Помимо этого, Samsung ISOCELL Bright HMX способен записывать видео в разрешении 6K при частоте 30 кадров в секунду.

Ожидается, что первым 108-мегапиксельным смартфоном может стать Redmi Note 8, выход которого ожидается в скором времени.