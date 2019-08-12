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Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте

Новости
    12.08.2019, 19:05
Текст:   Олег Усков

Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП. Об этом артистка рассказала в своем Instagram, где приводится видео инцидента. Охарактеризованного Брежневой как "интересный случай".

Вера пишет: на ее шоу произошел сбой пиротехнической системы, но она не сразу это поняла, вообразив, что так и было задумано.

"Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма и продолжала петь", - задорно поясняет женщина. Присовокупляя, что пока она отрабатывала номер, за кулисами, как рассказали очевидцы, "было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто". Но номер решили не прерывать.

"И правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала", - подытожила певица. Прикрепив хэштэг #любитедругдруга.

"А дышать не тяжело было?" - попытались уточнить детали подписчики. Оставшись без ответа.

Ранее сообщалось, что певицу и телеведущую Аниту Цой с "Жары" увезли на скорой. Виной чему стал палец артистки.

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