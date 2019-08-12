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12.08.2019 14:18
Рубрика: Видео

Видео: горячий выхлоп поджег сено в кузове, а затем и весь грузовик

Текст: Вадим Давыденко

Две главные российские беды, дороги и дураки, ежедневно дают сюжеты для 20-30 роликов, страшных и смешных, трагичных и абсурдных. Вот еще одно такое видео, нелепое в самом начале, а к концу записи - драматичное.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Водитель стоговоза (машина для перевозки тюков сена) в Ирландии загрузился свежевысушенным сеном, позабыв, что выхлопная труба направлена прямо в кузов с легковоспламеняющимся грузом. Несколько десятков километров проехал, миновал пару-тройку крутых подъемов, как следует погазовав, и - готово.

Раскаленный воздух выхлопа высушил, нагрел и воспламенил сено, а сильный встречный вечер мгновенно раздул крохотный огонек в огромный бушующий факел.

В комментариях под видео зарубежные интернет-пользователи не поскупились на уничижительные характеристики для растяпы-водителя и лишь один комментарий прозвучал как сдержанное одобрение: this man irish 100% (настоящий ирландец!).

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