Жена рассказала о состоянии госпитализированного Валентина Гафта

Состояние 83-летнего народного артиста России, режиссера, поэта, ведущего актера театра "Современник" Валентина Иосифовича Гафта нормализовалось.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на супругу Гафта, актрису Ольгу Остроумову.

"Валентин Иосифович чувствует себя хорошо, давление тоже хорошее", - рассказала Остроумова. Добавив, что речь о выписке еще не идет - торопиться тут не следует.

О госпитализации Гафта стало известно 7 августа. Сообщалось, что у актера случился инсульт. Позже Остроумова эту информацию опровергла. Как и слухи о смерти артиста. Заверив, что Валентин Иосифович находится в медучреждении на профилактике.