Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia

В Москву осенью приедет Мадс Миккельсен. Актер, известный по роли в сериале "Ганнибал", станет специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia.

О визите знаменитого датчанина сообщили организаторы фестиваля. По их информации, актер будет находиться в Москве три дня - с 4 по 6 октября. За это время он выступит перед гостями Comic Con Russia, а еще раздаст автографы и сфотографируется с поклонниками.

А их ожидается немало: помимо харизматичного доктора Ганнибала Лектера Мадс Миккельсен запомнился ролями в фильмах "Казино "Рояль" и "Охота" (приз за лучшую мужскую роль 65-го Каннского кинофестиваля). Также актер принял участие в недавних съемках "Доктора Стрэнджа" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории" - оба крупных проекта были представлены в 2016 году. Сейчас он продолжает активно сниматься.

Сам фестиваль, который в этом году пройдет в столице уже в шестой раз, продлится с 3 по 6 октября на площадке "Крокус Экспо". Ранее сообщалось, что еще одним звездным гостем станет Тэд Стоунс - автор диснеевских мультсериалов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Аладдин", "Геркулес", "Приключения Базза Лайтера" и "Черный Плащ".