Новости

Завдетсадом под Костромой обвинили в падении пианино на ребенка 15:31
Археологи назвали сенсационной сохранность "крымской Атлантиды" 15:30
В Киргизии уволили замглавы МВД "за предательство" 15:28
В Беларуси появится центр миниинвазивной хирургии 15:22
В Крым придет жара до 36 градусов 15:14
Григорий Козлов поставит в Петербурге спектакль "Ромео и Джульетта" 15:07
В Ижевске уровень воды в городском пруду превысил допустимую норму 14:56
Гибралтар отпустит иранский танкер Grace 1 к вечеру 13 августа 14:52
Валентина Шевченко приняла вызов чемпиона UFC 14:52
Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро 14:46
Белорусы победили в биатлоне конкурса "Снайперский рубеж" 14:45
Популярную диету ЗОЖников ученые назвали опасной для сердца 14:40
Площадь пожара на теплоходе "Святая Русь" достигла 600 квадратных метров 14:36
В Приангарье число подтопленных паводками домов выросло до 17 тысяч 14:30
На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей 14:30
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia 14:25
Hubble заснял пару "странных светящихся существ" 14:25
Зачем испанские виноделы выдерживают вино на морском дне 14:17
Видео: кенгуру и вомбаты резвятся в заснеженной Австралии 14:16
Lada Vesta Sport сошлась на треке с Renault Arkana: кто кого 14:15
5 российских штангистов отстранены на основании данных московской лаборатории 14:10
Социологи рассказали, какие грибы чаще всего собирают россияне 14:06
Ремейку "Аладдина" Гая Ричи пообещали сиквел 13:55
В Петербурге катер с двумя пассажирами разбился о берег 13:46
Уральские ученые разработают беспилотный вездеход для Арктики 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 14:25
Рубрика: Культура

Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia

Текст: Инга Бугулова

В Москву осенью приедет Мадс Миккельсен. Актер, известный по роли в сериале "Ганнибал", станет специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Тарантино рассказал, почему похожи Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

О визите знаменитого датчанина сообщили организаторы фестиваля. По их информации, актер будет находиться в Москве три дня - с 4 по 6 октября. За это время он выступит перед гостями Comic Con Russia, а еще раздаст автографы и сфотографируется с поклонниками.

А их ожидается немало: помимо харизматичного доктора Ганнибала Лектера Мадс Миккельсен запомнился ролями в фильмах "Казино "Рояль" и "Охота" (приз за лучшую мужскую роль 65-го Каннского кинофестиваля). Также актер принял участие в недавних съемках "Доктора Стрэнджа" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории" - оба крупных проекта были представлены в 2016 году. Сейчас он продолжает активно сниматься.

Сам фестиваль, который в этом году пройдет в столице уже в шестой раз, продлится с 3 по 6 октября на площадке "Крокус Экспо". Ранее сообщалось, что еще одним звездным гостем станет Тэд Стоунс - автор диснеевских мультсериалов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Аладдин", "Геркулес", "Приключения Базза Лайтера" и "Черный Плащ".

Культура Кино и ТВ Мировое кино
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика