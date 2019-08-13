Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве, организации массовых беспорядков и других особо тяжких преступлениях. Об этом сообщил во вторник начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

"Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти" - рассказал Бейшекеев, слова которого цитирует агентство РИА Новости.

Теперь бывшему главе республики может грозить пожизненное заключение.

Напомним, что Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области и будет находиться под стражей до 26 августа.