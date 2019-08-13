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13.08.2019 17:25
Рубрика: Экономика

Эксперт предложил сокращать не рабочую неделю, а рабочий день

Текст: Ольга Игнатова
В целях уменьшения нагрузки на людей, занятых в экономике, стоит рассмотреть возможность сокращения не рабочей недели, а рабочего дня, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По мнению эксперта, рабочий день вполне можно сделать 6 часовым. Сейчас он составляет 8 часов. "Дело в том, что в течение рабочего дня полноценно работать человек может не более 4-5 часов. Все остальное время уходит на перекуры, разговоры, и прочее непроизводительное расходование времени. То есть в принципе переход на 6 часовой рабочий день может серьезным образом облегчить жизнь работников, дать им время для семьи и детей, досуга и любимого дела, не нанося существенного ущерба работодателям",- считает Зубец.

Фото: iStock
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Он отмечает, что на сокращение рабочей недели и сокращение трудового стажа, необходимого для получения пенсии, идут в странах, где имеется высокий уровень безработицы.

В России безработица низкая, около 5% трудоспособного населения, при¬чем уровень безработицы в России имеет тенденцию к снижению. "Если мы посмотрим опросы, проводимые среди бизнесменов, то увидим, что уже сейчас нехватка квалифицированной рабочей силы является одним из факторов, которые серьезно тормозят развитие российской экономики, причем, нехватка рабочих рук стабильно занимает место в пятерке основных ограничений. Сокращение рабочей недели неизбежно будет усугублять нехватку кадров", - отмечает эксперт.

Он напоминает, что когда речь заходит о сокращении рабочего времени, часто приводят в качестве аргумента соображение о том, что искусственный интеллект, роботы и автоматизация неизбежно будут вытеснять рабочие руки из экономики, и в ближайшие годы в России может исчезнуть несколько десятков, а то и сотен профессий.

Однако пока эти предположения не подтверждаются. Ав¬томатизация ритейла, повсеместное расширение интернет-торговли, как отмечает Зубец, привели лишь к перераспределению рабочих рук в этой отрасли, но не к сокращению числа занятых.

Заметно сократилась потребность в персонале средней квалификации, но зато увеличилось число людей, занятых доставкой продукции, что наглядно видно на улицах крупных городов, по которым сейчас передвигаются многочисленные курьеры. "Так что сокращение рабочих рук, вытесненных из экономики за счет внедрения автоматизации, это точно не перспектива завтрашнего дня и массовая безработица по этой причине, очевидно, откладывается", - добавляет эксперт.

Фото: istock
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Сокращение рабочего времени - это исторический процесс, который продолжается по всему миру со второй половины XIX века. В XIX веке рабочий день на фабриках мог продолжаться и 10, и 12 часов с одним выходным в неделю. В тридцатые годы ХХ века в Советском Союзе существовала шестидневная рабочая неделя с одним выходным после 5 рабочих дней. Сегодня в мире существует довольно много стран, где максимальная продолжительность рабочей недели меньше, чем российские 40 часов - это Франция, Германия, Ирландия и ряд других государств.

"Однако сокращение количества рабочего времени должно опираться на рост производительности труда, иначе снижение отработанных часов будет приводить к уменьшению ВВП страны, - подчеркивает Алексей Зубец. ¬ К сожалению, мы пока не видим в России серьёзных перспектив прорывного повышения производительности труда, без которого сокращение рабочих часов будет наносить ущерб экономике. Кстати, очень многими людьми в России эта мера не поддерживается, потому что работники опасаются сокращения зарплат после уменьшения рабочей недели".

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