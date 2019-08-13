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13.08.2019 16:21
Рубрика: Экономика

Минтруд высказался о сокращении рабочей недели

Текст: Евгений Гайва
Работодатели в соответствии с трудовым законодательством могут сами сокращать рабочую неделю, отметили в Министерстве труда и социальной защиты в ответ на письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), которая предложила работать только четыре дня в неделю.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В министерстве подчеркнули, что действующий Трудовой кодекс устанавливает лишь максимальную продолжительность рабочей недели в 40 часов, но нижней границы не существует. "Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней", - говорится в сообщении Минтруда, поступившем в редакцию "РГ".

Фото: iStock
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В целом этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей - всех сторон социального партнерства, отметили в ведомстве.

Ранее предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю предложили в ФНПР. При этом, по данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 48 процентов россиян эту идею не поддерживают, а согласились бы с сокращением рабочей недели 29 процентов.

Возможность перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю допустил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в июне этого года в Женеве. К сокращению рабочего времени приводит технологический прогресс, пояснил он.

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