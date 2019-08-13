Дмитрий Губерниев, телеведущий, спортивный комментатор

- Прекрасно, что такое крупное соревнование, как футбольный матч за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси, который состоится 14 августа в Стамбуле, будет судить женщина-француженка Стефани Фраппар. Как сказал один герой в моем любимом фильме "Человек с бульвара Капуцинов": "Если женщина что-то просит, то ей надо непременно дать! Иначе она возьмет сама!".

Спортивные девушки сильны и очаровательны. И мы в цивилизованном мире наконец-то подошли к тому моменту, когда женщина виртуозно отсудит матч за Суперкубок. Стоит признаться, я вообще неравнодушен к женскому спорту и женщин-арбитров люблю смотреть больше, чем мужчин. Поэтому да здравствуют девушки в футболе!

Конечно, арбитр, прежде всего, должен быть профессионалом. И судейская бригада, дамы, которые будут судить матч, безусловно, в высшей степени профессиональны, знатоки своего дела, которые компетентно и безупречно следят за игрой. А еще, повторю снова, они прекрасны. Ну, просто красавицы. Поэтому я с большим нетерпением жду этого соревнования (после него буду работать на канале "Матч ТВ"), ровным счетом для того, чтобы посмотреть на судейство, красивое во всех смыслах. Ну а футболисты, конечно, сами по себе не подкачают, в этом не сомневаюсь.

Даже если предположить, что это событие будет волнительным для Стефани, что она будет находиться в зоне повышенного внимания к своей персоне, думаю, она справится.

Я, в принципе, сторонник гендерного равенства. И хочу, чтобы женщин было больше и в политике, и в спорте. Было бы здорово, чтобы они более активно участвовали в управлении государством, занимали очень многие посты. Я, как лидер движения "подкаблучников", всеми фибрами души за прекрасных дам.

На мой взгляд, почти нет таких профессий в мире, которыми бы не овладели представительницы прекрасного пола. Я очень часто летаю по всему миру и приветствую, когда женщина - пилот, например. Дамы вообще лучше и совершеннее, чем мужчины. Нам еще предстоит тянуться за дамами и, если они будут указывать нам нужный путь, мы обязательно пойдем.