В Стамбуле 14 августа вечером состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором традиционно встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы - "Ливерпуль" и "Челси".

Пути "Ливерпуля" и "Челси" неоднократно пересекались в Лиге чемпионов и национальном первенстве. Теперь им предстоит разыграть Суперкубок УЕФА. Фото: REUTERS

В восьмой раз в истории за этот трофей поборются клубы из одной страны. В последних пяти матчах участвовали испанцы, а до них дважды - итальянцы. Теперь вот очередь дошла до англичан, солировавших в еврокубках в прошлом сезоне.

И у "Ливерпуля", и у "Челси" в коллекции титул победителя Суперкубка УЕФА уже есть. При этом у "красных" в активе пять таких трофеев, а у лондонцев - всего один. Полтора десятка лет этот титул разыгрывался исключительно на домашней арене "Монако". Но с 2013 года УЕФА решил расширить географию и проводить встречи за престижный трофей в разных странах. Стамбул стал седьмым городом в этой цепочке вслед за Прагой, Тбилиси, Кардиффом, Тронхеймом, Скопье и Таллином.

Сыграют "Ливерпуль" и "Челси" на 38-тысячной арене, где своих соперников принимает "Бешикташ". Поступившие в свободную продажу 15 тысяч билетов были распроданы за несколько дней, а оставшиеся 23 тысячи распределили между болельщиками участвующих команд, а также представителями УЕФА и Федерации футбола Турции.

Что интересно: "Ливерпуль" полностью реализовал свою квоту - на берегах Босфора команду Юргена Клоппа поддержат 7,5 тысячи болельщиков. А за "Челси" будут переживать чуть более полутора тысяч человек. Возможно, это связано с тем, что в памяти лондонских болельщиков свежи воспоминания пятилетней давности, когда перед матчем их команды с "Галатарасаем" в одном из стамбульских баров ножевые ранения получили двое англичан. Впрочем, те травмы оказались несерьезными, и спустя пару часов их выписали из больницы.

- Надеюсь, мы получим соответствующую поддержку в матче с "Ливерпулем". Команда в непростом положении. И сейчас мы как никогда нуждаемся в наших болельщиках, - поведал главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Впервые за Суперкубок УЕФА сразятся два клуба из Англии. В Стамбуле "Ливерпуль" поддержат 7,5 тысяч фана-тов, а "Челси" - чуть более 1,5 тысяч

Рулевой "синих" не лукавит: "Челси" и правда не позавидуешь. Команда потеряла летом своего лидера Эдена Азара, а также центрального защитника Давида Луиза. Приобрести кого-то взамен клуб не смог, поскольку на него наложен трансферный запрет на два межсезонья.

В результате в дебютном матче Лэмпарда у руля "Челси" против "Манчестер Юнайтед" (0:4) в стартовом составе появились люди, еще в прошлом сезоне выступавшие во втором по рангу английском дивизионе. Тэмми Абрахам, Мэйсон Маунт, Росс Баркли, Курт Зума - наверное, это не те футболисты, с которыми можно рассчитывать на что-то серьезное.

- "Челси" здорово изменился. У них другой тренер, нет Азара. Любой команде будет тяжело в такой ситуации, - считает рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп. - Не знаю, дает нам преимущество нынешнее состояние соперника или нет, но мы со всей серьезностью подходим к этому противостоянию. Еще один трофей в Европе нам точно не помешает.

С учетом всех обстоятельств неудивительно, что букмекеры оставляют "Челси" мало шансов на успех в Суперкубке. Эксперты принимают ставки на итоговый успех "синих" с расчетом 1 к 4,5, а на "Ливерпуль" - 1 к 1,3.

Женщина тоже может

Впрочем, игра в Стамбуле войдет в историю независимо от того, как все сложится. Впервые на мужском еврокубковом матче такого уровня главным судьей будет работать женщина. Ответственная миссия возложена на 35-летнюю француженку Стефани Фраппар.

История успеха Фраппар доказывает: если верить в себя и не сворачивать с пути, то все должно получиться. Стефани заинтересовалась правилами игры номер один в 13 лет. И, несмотря на насмешки окружающих, стала посещать судейские курсы. "Я была упрямой, как баран", - иронично вспоми­нает свои первые шаги сама Фраппар.

В 18 лет девушка, игравшая за футбольную команду в родном городе Валь-д"Уаз, окончательно решила завершить карьеру игрока и сосредоточиться на судействе. Фирменная целеустремленность позволила Стефани довольно быстро стать одной из лучших во Франции среди женщин-судей. Оставалась лишь одна возможность прогрессировать дальше: работать на матчах мужчин.

Стефани Фраппар знает, как общаться с футболистами на поле. Фото: REUTERS

В то, что хрупкая девушка сможет выдержать необходимые нагрузки, сразу поверили не все. Так что отличная физическая подготовка Фраппар для многих стала откровением. "Хотела бы заметить, что в отличие от некоторых наших арбитров я еще и сама играла в футбол", - съязвила на одной из пресс-конференций Стефани, без труда сдав все положенные тесты.

В 2014 году Стефани Фраппар стала первой женщиной судьей во втором по силе французском дивизионе Лиге 2. И в скором времени снискала уважение игроков и тренеров. "Она лучший арбитр Лиги 2. У нее тихий голос, но сильная харизма и яркая личность. Она находит правильные слова. Она объясняет. Она дипломатична, с ней можно поговорить. При этом она не старается быть в центре внимания. Она все делает во имя игры", - отзывался о Фраппар полузащитник "ЮС Орлеана" Пьер Буби.

Назначение Фраппар, отработавшей 76 игр в Лиге 2, на матч элитной Лиги 1 между "Амьеном" и "Страсбуром" в апреле этого года уже воспринималось как вполне естественный шаг. Даже болельщики, которых трудно заподозрить в любви к судьям, отнеслись к назначению Стефани с энтузиазмом. "Добро пожаловать на "Стад де ла Ликорн", мадам Фраппар. Да здравствуют женщины в футболе", - баннером с такими словами встретили фанаты "Амьена" историческое появление Стефани на поле.

Каким получился ее дебют? Четыре показанных желтых карточки и следующий отзыв журналиста "Экип" Йоанна Отбуа: "Из 23 действующих лиц на поле Фраппар была, пожалуй, единственной, кто принимал исключительно верные решения". К слову, 35-летняя судья вошла в пул арбитров, которые будут работать на матчах Лиги 1 в новом сезоне.

Этим летом Фраппар, пожалуй, достигла предела в женском футболе, отработав финал чемпионат мира. А вот в мужском футболе непокоренных вершин еще предостаточно. Суперкубок Европы станет одной из них. "Огромное счастье показать другим, что все возможно, - призналась Стефани, узнав о своем историческом назначении. - Молодые девчонки увидят меня по телевизору и тоже в это поверят".

Где будем смотреть

14 августа, среда, Матч ТВ

21.55 "Ливерпуль" - "Челси". Прямая трансляция.