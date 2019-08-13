Как заработать, снимая на видео автомобили с заведенным мотором

Возможно, в скором времени можно будет подзарабатывать, охотясь на водителей, которые оставляют автомобили незаглушенными более чем на три минуты. За такое нерациональное использование топлива и, как следствие, загрязнение окружающей среды положен штраф, и тот, кто поймает нарушителя, должен иметь право на получение 25% от денежной санкции.

По крайней мере так считают в независимом либерально-консервативном аналитическом центре Bright Blue в Великобритании. В организации ориентируются на опыт жителей Нью-Йорка, которые могут загружать видеоролики, где зафиксирован факт, что автобусная техника стоит с работающим двигателем без видимой на той необходимости в течение трёх минут и более. В Bright Blue намерены лоббировать не только принятие соответствующих поправок в законодательство, но и расширение применения наказаний: в объектив радетелей за экологию, в случае успешной кампании по продвижению проекта, кроме водителей автобусов могут попасть дальнобойщики и рядовые автолюбители.

Как сообщает Auto Express, в Министерстве транспорта совсем не против такой инициативы. Зоны чистого воздуха (стоянки такси, возле школ, остановки) первыми могут появиться в Лондоне, затем в Бирмингеме. "Мы намерены вести жёсткую борьбу за экологию. Глушить двигатель, когда вы просто стоите на парковке, - простейший способ позаботиться о природе и будущем", - сказал министр транспорта Великобритании Крис Грейлинг.

Стоит отметить, что местные власти уже могут штрафовать нарушителей чистоты воздуха: в первый раз выписывается квитанция на оплату 20 фунтов стерлингов, если нарушаешь повторно - 80 фунтов.

Предполагается, что бдеть за порядком будет служба парковочных маршалов, которые сначала попросят водителя заглушить мотор и только в случае неповиновения будут вынуждены выписать штраф.