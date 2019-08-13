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13.08.2019 14:15
Рубрика: Легковые авто

Lada Vesta Sport сошлась на треке с Renault Arkana: кто кого

Текст: Андрей Полухин

Блогеры сравнили реальный разгон двух новых для российского рынка автомобилей: Lada Vesta Sport и Renault Arkana. Седан появился в продаже в январе, купе-кроссовер - и вовсе в июле.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором

Состязание новинкам устроили на треке Moscow Raceway. При этом условность дуэли была понятна изначально. При сопоставимой мощности двигателей - 145 л.с. у Vesta и 150 л.с. у Arkana - и силовые установки, и трансмиссия у них разного типа. У Vesta Sport это атмосферный 1.8 в сочетании с механической коробкой передач, у "француза" - турбированный 1.3 в паре с бесступенчатым вариатором. Кроме того, Arkana на полтора центнера тяжелее - 1 471 кг против 1 322 кг у Vesta.

Паспортный разгон до сотни лучше у российской машины - 9,6 секунды против 10,2. В итоге Lada и победила. Причем в двух заездах. Кстати, во втором из них водитель купе-кроссовера также переключал передачи вручную, но это ему не помогло.

Напомним, Lada Vesta еще и дешевле своего соперника. Купить ее можно по цене от 1 021 900 рублей. Renault Arkana со 150-сильным мотором продается минимум за 1 249 990 рублей.

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