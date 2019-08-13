"Жертвы не чувствовали страха смерти": Lufthansa отказалась возмещать ущерб

Юристы отказали Марлиз Вайергребер из земли Северный Рейн-Вестфалия на том основании, что "жертвы не чувствовали страха смерти". Дама потеряла при крушении брата и его дочь. В письме Lufthansa в адрес истицы, говорится, что полет протекал штатно, при этом "небольшое ускорение и снижение высоты не должны были обеспокоить пассажиров".

Напомним, 24 марта 2015 года пилот Germanwings рейса 9525 Андреас Любиц намеренно направил машину в скалу во французских Альпах. В результате падения самолета погибли 150 пассажиров. У них не было шанса выжить. Следствие установило, что Любиц лечился от депрессии у психиатров. Однако скрывал это от работодателя. При обыске дома у него нашли оплаченные счета профильных врачей. Во время полета Любиц подмешал слабительное в кофе первому пилоту, который вышел в туалет. После чего заблокировал дверь и больше не отзывался.

В сентябре в земельном суде в Эссене должны состояться слушания о возмещении морального ущерб по иску госпожи Вайербергер и других родственников погибших пассажиров. Письмо юристов Lufhansa люди расценили как издевательство над чувствами людей, потерявших своих близких. "По всей вероятности, авиакомпания хочет снизить размер возмещения морального ущерба по делу о катастрофе самолета Germsanwings", - прокомментировал по просьбе "РГ" ситуацию эксперт по воздушной безопасности Торбен Шульц.

По словам юриста, следствие доказало, что за десять минут до крушения капитан судна стучал в дверь второму пилоту и требовал допустить его к штурвалу. Следовательно, заявления авиаперевозчика о том, что путешественники до конца не осознавали опасности ситуации, не совсем верны. Чем дольше по времени люди испытывали страх смерти, тем больше должны быть выплаты.

Шульц также отметил, что авиакомпания не желает идти на компромисс с пострадавшими. Владельцы исходят из того, что большой размер выплат повредит имиджу. В любом случае, деловой авторитет авиакомпании Lufthansa пострадает. По существующей практике, в Германии моральный ущерб возмещается родственникам в размере 25 тысяч евро за каждого погибшего пассажира. В США такие выплаты могут быть несоизмеримо большими.