"Жертвы не чувствовали страха смерти": Lufthansa отказалась возмещать ущерб

Новости

Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет 16:59
В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби" 16:50
Надувные лодки и плоты нелегалов в Берлине превращают в сумочки 16:47
Эксперты: Duster может значительно подорожать 16:45
Видео: Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу 16:34
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей 16:26
В Коммунарке обновят дорожную сеть 16:25
Путин наградил дирижера Спивакова и тренера Семина 16:25
Путин посмотрит балет в Крыму 16:18
В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю 16:12
Беларусь и Россия интегрируют системы идентификации 16:10
Ученые назвали продукты, снижающие риск смерти от рака и болезней сердца 16:07
Опубликовано фото перенесшего инсульт Алена Делона 16:02
Представители "Барселоны" отправились в Париж за Неймаром 16:02
Disney снимет гиперреалистичный ремейк "Бэмби" 16:00
В КБР во время камнепада пострадал девятилетний мальчик 15:58
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи 15:58
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову 15:54
С кометы Чурюмова-Герасименко взлетел неизвестный объект 15:51
Военным Канады ограничат тематику татуировок 15:49
Защиту БМП-3 усилят втрое 15:49
Фото: Алсу приняли за Бузову и заподозрили в "пластике" 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 15:37
Рубрика: В мире

"Жертвы не чувствовали страха смерти": Lufthansa отказалась возмещать ущерб

Текст: Александр Саможнев
Концерн Lufthansa до сих пор не урегулировал вопрос о возмещении морального ущерба родственникам погибших в 2015 году в авиакатастрофе в Альпах самолета авиакомпании Germanwing, пишет газета Rheinische Post.

Юристы отказали Марлиз Вайергребер из земли Северный Рейн-Вестфалия на том основании, что "жертвы не чувствовали страха смерти". Дама потеряла при крушении брата и его дочь. В письме Lufthansa в адрес истицы, говорится, что полет протекал штатно, при этом "небольшое ускорение и снижение высоты не должны были обеспокоить пассажиров".

Напомним, 24 марта 2015 года пилот Germanwings рейса 9525 Андреас Любиц намеренно направил машину в скалу во французских Альпах. В результате падения самолета погибли 150 пассажиров. У них не было шанса выжить. Следствие установило, что Любиц лечился от депрессии у психиатров. Однако скрывал это от работодателя. При обыске дома у него нашли оплаченные счета профильных врачей. Во время полета Любиц подмешал слабительное в кофе первому пилоту, который вышел в туалет. После чего заблокировал дверь и больше не отзывался.

Фото: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Как после трагедии A320 Germanwings защититься от новых рисков

В сентябре в земельном суде в Эссене должны состояться слушания о возмещении морального ущерб по иску госпожи Вайербергер и других родственников погибших пассажиров. Письмо юристов Lufhansa люди расценили как издевательство над чувствами людей, потерявших своих близких. "По всей вероятности, авиакомпания хочет снизить размер возмещения морального ущерба по делу о катастрофе самолета Germsanwings", - прокомментировал по просьбе "РГ" ситуацию эксперт по воздушной безопасности Торбен Шульц.

По словам юриста, следствие доказало, что за десять минут до крушения капитан судна стучал в дверь второму пилоту и требовал допустить его к штурвалу. Следовательно, заявления авиаперевозчика о том, что путешественники до конца не осознавали опасности ситуации, не совсем верны. Чем дольше по времени люди испытывали страх смерти, тем больше должны быть выплаты.

Шульц также отметил, что авиакомпания не желает идти на компромисс с пострадавшими. Владельцы исходят из того, что большой размер выплат повредит имиджу. В любом случае, деловой авторитет авиакомпании Lufthansa пострадает. По существующей практике, в Германии моральный ущерб возмещается родственникам в размере 25 тысяч евро за каждого погибшего пассажира. В США такие выплаты могут быть несоизмеримо большими.

Обнародована часть дневника пилота-самоубийцы Андреаса Лубица
В мире Европа Германия В мире Европа Франция Крушение Airbus во Франции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика