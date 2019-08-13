Мадуро создал новое министерство и поменял министров

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.

Кроме того, произведены кадровые перестановки в кабинете министров. На старые должности пришли новые люди. Например, Рауль Альфонсо Паредес стал министром общественных работ, министерство по делам женщин и гендерного равенства возглавила Асиа Яхайра Вильегас Польхак. Сельским хозяйством займется Ванеса Монтеро Лопес.

Особое внимание будет уделяться вопросам экологии в республике. Министром экосоциализма стал Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес. Перед ним поставлена задача, которая предполагает защиту окружающей среды. "Это важно, ведь это фундамент для развития жизни человека", - написал Мадуро в Twitter.

А Феликсу Рамону Пласенсиа Гонсалесу, который возглавил министерство по туризму и внешней торговле, президент пожелал успеха. "Он будет отвечать за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу", - подчеркнул Мадуро.

Отметим, что на прошлом неделе Белый дом впервые за 30 лет полностью заблокировал все активы Венесуэлы на территории США. Эксперты назвали введенные меры полной экономической блокадой страны.