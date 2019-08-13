Мать Бузовой объяснила ее шутку про блокадницу

Ширится суета вокруг небольшого ролика, размещенного в Instagram певицы и телеведущей Ольги Бузовой и рядом ее подписчиков воспринятого негативно.

В видео артистка облизывает тарелку после еды, а заметив, что ее снимают, смеется и поясняет: "Ну, вкусно если мне. Я - блокадница".

В комментариях под роликом - масса негативных отзывов. Которые Бузову удивили. Певица уточнила в последовавшем комментарии, что родилась в Ленинграде, ее бабушка с дедушкой пережили блокаду, много о ней рассказывали и в ее семье знают цену куску хлеба и ложке супа.

Мать Бузовой за шутку дочери о блокадниках осуждать не стала. Завив в интервью РЕН ТВ, что некоторые привычки ее родителей, приобретенные в годы блокады, "распространились на всю семью".

"Точно так же с папой мы любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах", - вспоминает Ирина Бузова. Недоумевая: "Что в этом такого?".

"Каждый видит в меру своей испорченности", - отмечает женщина. Заявляя, что "в блокаду люди тоже выживали, обладая чувством юмора, и в войну выживали люди те, которые могли, несмотря на ужасы войны, любить и шутить".

По мнению Ирины Бузовой, шуткой своей ее дочь никого не оскорбляет.