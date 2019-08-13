Можно ли брать отпуск по одному дню

Иногда возникают ситуации, когда человеку необходимо взять отпуск на один день. Многие задаются вопросом - можно ли так делать?

По словам юриста Ольги Беляковой, трудовой кодекс не запрещает предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в размере одного календарного дня. Важно в данной ситуации учесть одно из положений ТК, согласно которому по соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.

- При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Это единственное ограничение, - цитирует aif.ru слова специалиста.

То есть, оставшаяся часть отпуска может быть предоставлена сотруднику отрезками любой продолжительности. И если это необходимо - по одному дню.

Ранее "РГ" подробно рассказывала о том, может ли работодатель нарушить планы работника и отменить его запланированный отдых, что делать, если человек в отпуске заболел, как должны платить тем, кто остался работать за отпускников.