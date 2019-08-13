Не спешите обновляться - Android 9 приводит в негодность Nokia 1

Как сообщалось ранее, компания HMD Global обновила смартфон Nokia 1 до последней версии Android 9 Pie, что сделало его одним из самых доступных решений с новой прошивкой.

Сразу после апдейта пользователи столкнулись с некоторыми проблемами, такими как некорректная работа модуля GPS и общее провисание уровня производительности относительно Android 8.1.

Теперь же в Сети появилась информация, что некоторые владельцы девайса не могут разблокировать телефон, если он был защищен ПИН-кодом.

A bug prevents Nokia 1 owners from unlocking their screen, even with right PIN/Pattern https://t.co/GRhuBDLXFf pic.twitter.com/CKkI0WfjLN — NokiaMob (@NokiamobBlog) 10 августа 2019 г.

Из-за этого нельзя осуществить даже самые базовые функции аппарата - совершить или принять голосовой вызов, что делает его полностью неработоспособным и бесполезным куском пластика. Согласно представленным данным, не решает проблему даже извлечение батареи. Некоторым пользователям все же удалось разблокировать гаджет, перейдя из меню блокировки в приложение камеры, нажав затем кнопку "Назад".

В ветке официального форума устройства посетители также жалуются, что расход емкости аккумулятора резко увеличился, а времени на его зарядку стало тратиться значительно больше.

Судя по всему, разработчики не смогли нормально оптимизировать новую версию "зеленого робота" под слабое железо "единички". Если компания в скором времени ничего не предпримет, то может потерять часть преданной аудитории.