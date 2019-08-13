Новая, самая мощная версия Porsche Cayenne удивила экономичностью

Porsche представил самые мощные модификации Cayenne и Cayenne Coupe. При этом они оказались самыми динамичными в линейке модели и, что немаловажно, очень экономичными.

Речь идёт о гибридных Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe. Суммарная мощность четырёхлитрового V8 и электродвигателя, интегрированного в тракт между ДВС и 8-ступенчатой коробкой передач Tiptronic S, составляет 680 л.с. В компании гордо подчеркнули, что крутящий момент в 900 Нм доступен практически на холостых оборотах.

С места до 100 км/ч обе модели разгоняются за 3.8 секунды и способны развить максимальную скорость 295 км/ч (в режиме E-Power автомобили могут разгоняться до 135 км/ч). При таких характеристиках расход в смешанном цикле на уровне 3.7-3.9 литра кажется фантастикой.

Запаса аккумулятора ёмкостью 14.1 кВт*ч хватит на преодоление порядка 40 км. На пополнение запаса энергии уходит примерно 6 часов, если пользоваться бытовой электросетью (230 Вольт/10 ампер), при использовании устройства быстрой зарядки процедура займёт 2.4 часа.

Вместе с 680-сильными гибридными версиями Cayenne и Cayenne Coupe дебютировал менее мощный Cayenne E-Hybrid Coupe с трёхлитровым V6, который в паре с электромотором предоставляет 464 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Заявленный расход топлива для этой модификации: 3.1-3.2 литра (цикл NEDC).

Напомним, что 4 сентября 2019 года состоится главная электрическая премьера Porsche: компания представит новый спорткар Taycan, которому не нужны ни бензин, ни солярка.

Фото: Пресс-служба Porsche.