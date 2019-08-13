Порошенко допросят с помощью детектора лжи

Украинский суд разрешил допросить бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа в Государственном бюро расследований (ГБР). Однако дознание в таком формате может пройти только с согласия самого экс-президента, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в бюро.

Соответствующее постановление суд принял после вчерашнего допроса Порошенко по делу об уклонении от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". После этого директор ГБР Роман Труба рассказал, что в следующий раз бывшего президента Украины могут допросить с использованием детектора лжи. В ответ Порошенко заявил, что не доверяет ГБР, но согласен сесть на полиграф, если это будет происходить в прямом эфире на телеканале "Прямой".

В настоящее время в ГБР на экс-президента Украины заведено 11 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, госизмене, легализации преступных доходов, неуплате налогов, а также незаконном назначении кабинета министров в 2016 году без коалиции в Верховной раде. Не осталась в стороне и собственность Порошенко - одно из дел касается его крупного актива, киевского завода "Кузница на Рыбальском".