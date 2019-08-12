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Рубрика: В мире

Порошенко попытались закидать яйцами после допроса

Текст: Юрий Чернов
Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

Бывшего президента Украины Петра Порошенко попытались закидать яйцами после допроса в Государственном бюро расследований. Как передают местные издания, в частности агентство "Укринформ", группа неизвестных ожидала экс-президента на выходе из здания ГБР, где он провел два с половиной часа. После того как Порошенко вышел, неизвестные предприняли попытку закидать его тухлыми яйцам, однако, попали преимущественно в журналистов и сотрудников правоохранительных органов.

Фото: vesti.ru
Эксперты: Порошенко попытается избежать уголовного преследования

Отмечается, что у здания ГБР собралась группа людей, состоящая из сторонников Порошенко, и его противников, поддерживающих уголовное преследование бывшего президента. Работавшие на месте корреспонденты сообщили, что после "атаки" в инцидент вмешалась полиция, а нападавшие скрылись. Сам Порошенко практически сразу после этого уехал, на вопросы прессы отвечал его адвокат Игорь Головань.

Напомним, что ранее со ссылкой на ГБР украинские СМИ сообщали, что Порошенко проходит в качестве свидетеля по 11 уголовным делам. При этом Головань в ходе общения с прессой сообщил, что экс-президент фигурирует только в двух делах.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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