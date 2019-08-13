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13.08.2019 16:07
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали продукты, снижающие риск смерти от рака и болезней сердца

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Употребление продуктов, богатых флавоноидами, таких как яблоки и чай, защищает от рака и сердечных заболеваний. Особенно это актуально для курильщиков и тех, кто не отказывает себе в спиртном. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University, ECU) в Австралии, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert.

Они проанализировали данные 23-летнего наблюдения за рационом питания жителей Дании, которое охватило свыше 56 тысяч человек. На момент начала мониторинга их возраст составлял от 52 до 60 лет. В течение указанного периода от сердечно-сосудистых заболеваний скончались свыше 4 тысяч человек, а от рака - почти 6,3 тысячи, при этом изначально таких недугов у них не было.

Фото: pixabay.com
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Флавоноиды - это пигменты растительного происхождения, природные красители. В нашем организме флавоноиды регулируют действие ферментов, в том числе пищеварительных. Некоторые флавоноиды обладают антибактериальным действием.

Ученые пришли к выводу, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. При этом защитный эффект оказался наиболее сильным для людей с высоким риском хронических заболеваний, связанных с курением, и тех, кто пил регулярно употреблял спиртное.

Естественно, флавоноиды не нивелируют эти риски полностью, и лучшее, что можно сделать для своего здоровья - бросить курить и завязать с алкоголем, советуют ученые.

- Важно употреблять различные флавоноидные соединения, содержащиеся в разных растительных продуктах и напитках. Это легко достижимо: одна чашка чая, одно яблоко, один апельсин, по 100 граммов черники и брокколи обеспечат широкий ассортимент этих соединений и в сумме дадут те самые 500 миллиграммов, - отметила ведущий автор исследования доктор Никола Бондонно.

Хотя проведенный анализ установил связь между потреблением флавоноидов и более низким риском смерти, точная природа защитного эффекта не ясна, но, вероятно, многогранна.

Фото: iStock
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- Употребление алкоголя и курение усиливают воспаление и повреждают кровеносные сосуды, что может увеличить риск развития ряда заболеваний, - уточнила Никола Бондонно. - Флавоноиды имеют противовоспалительный эффект и улучшают функцию кровеносных сосудов, что может объяснить, почему они связаны с более низким риском смерти от болезней сердца и рака.

Стоит отметить, что участники исследования, употреблявшие большое количество флавоноидов, в целом выгодно отличались от тех, кто этими соединениями пренебрегал: они имели более низкий индекс массы тела, были физически активными, меньше курили, ели меньше мяса и больше клетчатки, имели более высокий уровень образования и доходов. Впрочем, ученые заверяют, что при подведении окончательных итогов все эти факторы были учтены.

Полностью с результатами исследования можно ознакомиться в статье в журнале Nature.

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