Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы. Как пояснил "РГ" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, теперь окружная избирательная комиссия в самое ближайшее время будет вынуждена его все-таки зарегистрировать. Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Кроме того, как рассказывал в интервью "РГ" глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунова, Сергей Митрохин, даже "получив отказ в регистрации, не пытался взять власть штурмом, а грамотно поработал с предъявленными ему претензиями. У него были копии подписных листов, и он лично проверил каждую отбракованную подпись" в его поддержку.

В результате, по словам Горбунова, когда ему зачли спорные подписи, их оказалось вполне достаточно для регистрации. Поэтому Мосгоризбирком рекомендовал окружной комиссии его зарегистрировать, но там он снова получил отказ якобы из-за слишком большого процента брака в подписных листах. По решению Мосгорусуда Сергея Митрохина все-таки зарегистрируют кандидатом в депутаты столичного парламента.