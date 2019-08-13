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13.08.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Почти до миллиона рублей возрос штраф Любови Соболь за нарушение закона

Текст: Наталья Козлова

Хорошевский суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за призывы участвовать в несанкционированной акции на 300 тысяч рублей. На сегодняшний день общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 тысяч рублей. На само заседание Соболь не пришла, хотя ее положенным образом об этом известили. Административное дело рассмотрели без нее.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Напомним, Соболь было отказано в регистрации, потому что в ее подписных листах были уже умершие или просто несуществующие граждане.

Суд признал Соболь виновной в административном правонарушении по части 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поводом для штрафа стали призывы Соболь на своей странице в Facebook прийти на несанкционированную акцию 27 июля у правительства Москвы.

Нарушений у Соболь уже много - в июле прокуратура Москвы вынесла ей предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

А 27 июля Хамовнический суд оштрафовал Соболь на 30 тысяч рублей. Затем на ту же сумму оштрафовал ее Щербинский суд столицы. И 12 августа - Троицкий суд Москвы - еще на 300 тысяч рублей.

И вчера в столичном Главном следственном управлении СК России было возбуждено уголовное дело на гражданина Константина Котова. Ему предъявлено обвинение по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ - "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

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Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК, Котов неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Она карает за то же самое, но административно. По закону, если гражданина несколько раз наказали административно в течение предшествующих 180 суток, но он продолжает совершать правонарушения, применяется Уголовный кодекс.

В минувшую субботу, 10 августа 2019 года Котов принял участие в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы. В СК подчеркнули - гражданин игнорировал законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий.

При попытке скрыться Котов был задержан и доставлен в следственный отдел столичного Главного следственного управления. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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- Очевидно, что действия Котова, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ. Стоит напомнить, что подобное игнорирование действующего законодательства может повлечь уголовное наказание вплоть до лишения свободы, - подчеркнули в Следственном комитете.

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