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13.08.2019 15:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Александру Соловьеву

Текст: Галина Мисливская

Самовыдвиженец на выборах депутатов Мосгордумы по 3 округу столицы Александр Соловьев не собрал достаточное для регистрации количество подписей, решила рабочая группа Центризбиркома.

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По результатам повторной проверки подписей специалистами ЦИК кандидату "вернули" 399 подписей, забракованных ранее по разным причинам. Однако этого не хватило для удовлетвоения жалобы на решение Мосгоризбиркома. Недействительными признаны 1193 подписи, что выше допустимого процента брака.

"Предлагается отказать в удовлетворении жалобы", - сказала на заседании рабочей группы секретарь ЦИК Майя Гришина после рассмотрения аругментов Александра Соловьева.

Ранее рабочая группа дала такое же заключение по жалобам Ивана Кульнева и Геннадия Гудкова.

Окончательное решение будет принято сегодня на заседании ЦИК.

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