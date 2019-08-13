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13.08.2019 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Синоптики предсказали повышение Амура до семи метров из-за тайфунов

Текст: Дина Непомнящая

Гребень паводка на Амуре в Хабаровском крае и Еврейской автономной области может пройти позже и оказаться выше, чем предполагалось изначально. Гидрологический прогноз ухудшился из-за надвигающихся тайфунов "Лекима" и "Кроса".

Фото: Евгения Пустовит/ТАСС
Уровень Амура у Хабаровска приблизился к опасной отметке

- Гребень паводка сдвигается на семь-девять дней в связи с подходящими циклонами, - заявил на экстренном заседании комиссии по ЧС заместитель председателя правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук.

Как добавил начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин, под воздействие "Лекимы" Хабаровский край и ЕАО окажутся 14 и 15 августа. 16 и 17-го к нему присоединится "Кроса" и обострит фронты в южных районах края.

- Всего за этот период с 14 по 17 августа мы ожидаем выпадение 100-150 миллиметров осадков, - рассказал Паршин.

Он также отметил, что в связи с циклонами, на следующей неделе прогнозируется еще большее повышение Амура. Так у Хабаровска к 19-23 августа уровень воды в реке может подняться до 630-680 сантиметров. У Комсомольска-на-Амуре до тех же отметок - 25-29 августа.

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