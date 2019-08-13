В Приангарье число подтопленных паводками домов выросло до 17 тысяч

Количество подтопленных двумя волнами паводков домов в Иркутской области увеличилось до 17 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Если ранее сообщалось, что всего во время наводнения пострадало 12,8 тысячи домов (10,9 тысячи во время первой волны паводка и 1,9 тысячи - во время второй), то сейчас оперативная группа по ликвидации ЧС в регионе уточнила размер бедствия.

- Общее количество подтопленных жилых помещений, по данным на 13 августа, составляет 17370. Из них снесено потоком воды 1300 индивидуальных жилых домов, под снос определено 5143 жилых помещения, под ремонт - 4977 помещений, - говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем в наиболее пострадавшем от наводнения Тулуне уже начали возводить индивидуальные дома в микрорайоне Березовая Роща.

- Территория отведена под строительство 2500 домов. Этого с запасом хватит для того, чтобы переселить всех, кто потерял жилье во время наводнения. Предусмотрено, что приусадебный участок каждого дома в Березовой Роще составит 15 соток. Дома будут строить "под ключ" - со всей внутренней отделкой, размерами - по количеству утраченных квадратных метров или по социальной норме, - сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.