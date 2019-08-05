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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тулуне начали готовить площадки под жилье пострадавшим от паводка

С понедельника, 5 августа, в Тулуне начнут готовить площадки под строительство новых домов для людей, потерявших жилье во время наводнения. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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По словам главы региона, все работы по подготовке к строительству будут выполняться одновременно. Это оформление градостроительной документации, прохождение экспертиз и подготовка площадок, проведение земельных работ, строительство инженерной инфраструктуры и подведение разного рода коммуникаций.

-  Вторая волна паводка внесла свои коррективы в планы по восстановлению города. Принято решение о границах новой зоны затопления в Тулуне, документ зарегистрирован федеральной кадастровой палатой. На этой территории будут действовать различные ограничения, в том числе запрет на капитальное строительство. Поэтому все жилые дома, социальные объекты будут снесены. Все новые площадки находятся вне этой зоны, - подчеркнул Сергей Левченко.

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