В Тулуне начали готовить площадки под жилье пострадавшим от паводка

С понедельника, 5 августа, в Тулуне начнут готовить площадки под строительство новых домов для людей, потерявших жилье во время наводнения. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам главы региона, все работы по подготовке к строительству будут выполняться одновременно. Это оформление градостроительной документации, прохождение экспертиз и подготовка площадок, проведение земельных работ, строительство инженерной инфраструктуры и подведение разного рода коммуникаций.

- Вторая волна паводка внесла свои коррективы в планы по восстановлению города. Принято решение о границах новой зоны затопления в Тулуне, документ зарегистрирован федеральной кадастровой палатой. На этой территории будут действовать различные ограничения, в том числе запрет на капитальное строительство. Поэтому все жилые дома, социальные объекты будут снесены. Все новые площадки находятся вне этой зоны, - подчеркнул Сергей Левченко.