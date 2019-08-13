Жители села под Ачинском вернулись в свои дома после взрывов

Власти Красноярского края сняли запрет на въезд в пострадавшую от взрывов Каменку для жителей и строительных бригад, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным краевого оперативного штаба по ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов войсковой части, расположенной в Ачинском районе, из 74 поселившихся в пункте временного размещения жителей Каменка 40 человек решили вернуться в поселок, чтобы проверить состояние своих домов. Их отвезут на автобусах, а затем, по желанию, люди смогут вернуться в ПВР и дождаться там завершения ремонтных работ в своем населенном пункте.

- Также пострадавшим будет выделена материальная помощь. В соответствии с краевым законодательством все желающие могут подать заявку на оказание адресной матпомощи в размере до 10 тысяч рублей на человека. По окончании обследования жилых помещений администрация Ачинского района подготовит ходатайство о выделении средств из резервного фонда правительства края для оказания адресной материальной помощи от 20 до 50 тысяч рублей на семью или одиноко проживающего гражданина - в зависимости от степени повреждения или утраты имущества, - прокомментировали в правительстве региона.

Между тем, режим чрезвычайной ситуации в деревне Каменке будет действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, что взрывы боеприпасов на складе в Ачинском районе Красноярского края начались 5 августа из-за пожара, возникшего при погрузочных работах. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали около 16 тысяч жителей. Один человек погиб на месте. В районе был введен режим ЧС, который сняли через два дня. 9 августа взрывы возобновились - на этот раз причиной стало попадание молнии. Число пострадавших от взрывов превысило 30 человек. Повторно был введен режим ЧС.