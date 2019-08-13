На Кубани организовали подвоз питьевой воды в три крупных города

На Кубани власти региона организовали подвоз питьевой воды в три крупных города края - Крымск, Новороссийск и Геленджик. Как сообщала "РГ", экстренные меры связаны с прорывом на одном из участков системы "Троицкого группового водопровода", что вызвало трудности с водоснабжением в этих городах.

Общая численность населения, проживающего в Новороссийске, Крымске и Геленджике, по данным из открытых источников, составляет 409 тысяч человек, но в курортный сезон значительно увеличивается из-за туристов.

"Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике, - написал в Instagram Вениамин Кондратьев. - Поручил главам всех городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей. В Новороссийске этим сейчас занимаются 19 машин, в Крымске - 12, в Геленджике - 15".

По данным краевой администрации, прорыв произошел ночью и аварийные бригады до утра устраняли ЧП. С пяти утра идет сварка трубы. После этого будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды. Завершить все ремонтные работы планируется к 18.00 сегодняшнего дня.