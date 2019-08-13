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13.08.2019 21:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин проверил стройку "Тавриды"

Текст: Кира Латухина
Президент России в Крыму встретился с руководством компании, которая строит трассу "Таврида".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством компании "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД) - подрядчиками строительства трассы "Таврида" Р260. АО ВАД ведет строительство крупнейшей дорожной артерия региона - автодороги Керчь-Феодосия-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Слева - генеральный директор АО "ВАД" Валерий Абрамов. Справа - заместитель гендиректора компании "ВАД" Виктор Перевалов. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством компании "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД) - подрядчиками строительства трассы "Таврида". Слева - генеральный директор АО "ВАД" Валерий Абрамов. Справа - заместитель гендиректора компании "ВАД" Виктор Перевалов. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством компании "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД) - подрядчиками строительства трассы "Таврида". Слева - генеральный директор АО "ВАД" Валерий Абрамов. Справа - заместитель гендиректора компании "ВАД" Виктор Перевалов. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года. Владимир Путин побеседовал о ходе работ с генеральным директором дорожно-строительной компании АО "ВАД" Валерием Абрамовым и первым заместителем гендиректора компании Виктором Переваловым. Дорога пройдет через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

"Хотел с вами увидеться. Такое желание возникло после того, как посмотрел результат вашей работы в Калининграде. Очень хорошая трасса получилась, качественная, достойная. Надеюсь, что и в Калининграде мы с вами продолжим работу. Знаю, что сейчас она там не ведется активно, но планы по развитию дорожной сети в Калининградской области существуют, они никуда не делись, и мы все равно продолжим эту работу и в Калининградской области", - начал разговор президент.

Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС
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"Ну а здесь я посмотрел, как идет работа, несколько дней назад пролетел практически над всей трассой", - рассказал Путин. "Важно, чтобы в срок она была сдана", - добавил он. "Насколько я понимаю, первый комплекс уже сдан в двухполосном варианте. Как идет работа? Как вы оцениваете то, что предстоит сделать?" - поинтересовался глава государства.

"В декабре следующего года трасса "Таврида" будет сдана в эксплуатацию", - заверил Абрамов.

О ходе строительства, технологиях и степени готовности участков дороги рассказал президенту Перевалов. "В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырем полосам движения. Ввод объекта - декабрь 2020 года. В настоящий момент все идет в графике", - констатировал он.

Дело в том, что до декабря нужно завершить формальности, связанные с оформлением документов. Но проехать по трассе можно будет уже в сентябре.

"Для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе", - заметил Путин.

Глава государства спросил, сколько местных специалистов привлекли для строительства. По словам Абрамова, половину наняли в Крыму, и он надеется, что костяк сохранится и будет востребован на других проектах.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Движение на первой очереди трассы от Керчи до Симферополя было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до Севастополя) откроют к концу 2020 года. Протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства - 149,3 млрд рублей. Это самая крупная дорожная артерия региона. Строительство началось в 2017 году, средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а не 3,5 часа, а от Керчи до Севастополя - менее трех.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов доложил, что трасса уже построена на 74 проц. "Подрядчик двигается в большинстве впереди графика, все работы выполняются в срок", - заверил он. "Президент Путин хочет детально ознакомиться с тем, как идут дела, в срок ли они идут, есть ли проблемы", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин также поздравил строительную компанию с юбилеем - 25-летием и пожелал успехов.

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