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13.08.2019 08:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тарантино "прорекламировал" выставленную на продажу квартиру в Челябинске

Текст: Екатерина Призова

Житель Челябинска выставил на продажу трешку на Копейском шоссе. Но сделал это "с огоньком": на фотографии в посте о продаже недвижимости он добавил изображения Квентина Тарантино.

Фото: kinopoisk.ru
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить

Накануне премьеры своего очередного фильма ("Однажды в.. Голливуде" стартовал в российских кинотеатрах седьмого августа) знаменитый режиссер посетил Москву. Снимки с его экскурсии по столичным достопримечательностям быстро разлетелись по Сети и стали мемом.

Челябинец решил от моды не отставать и добавил Тарантино на фотографии своей жилплощади: якобы голливудский гость осматривает трехкомнатную квартиру на восьмом этаже девятиэтажки, приценивается. Правда, фотошоп для объявления мужчина применил только в посте на своей странице в Facebook, к реальному объявлению о продаже на специализированном сайте он отнесся серьезнее - там режиссера на изображениях нет.

"Продать квартиру пока не удалось. Но за пять часов было около шести тысяч просмотров. Вирусный маркетинг получился очень интересным", - прокомментировал свою идею агентству РИА Новости владелец недвижимости.

Общество СМИ и соцсети Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Персона: Квентин Тарантино
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