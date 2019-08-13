Репродукции работ Бэнкси будут выставлены на аукцион

Знаменитые аукционные дома Sotheby's и Christie's выставят на онлайн-торги репродукции работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает портал Hypebeast.

В Sotheby's распродажа состоится 6 сентября. Любители стрит-арта смогут приобрести репродукции "Девочки с шаром", "Добро пожаловать в ад" и "Криминального чтива". Начальная цена работ колеблется от 20 до 90 тысяч долларов.

Christie's проведет аукцион немного позже - 11 сентября. На торгах будут представлены "Выбирай свое оружие", "Stop and Search" и другие лоты.

В прошлом году аукцион, где были представлены работы Бэнкси, прогремел на весь мир: после продажи копия картины "Девочка с воздушным шаром" прямо на глазах у присутствующих самоуничтожилась. Полотно продали за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, но сразу после этого встроенный в раму шредер разрезал его на длинные полосы.

Интерес к творениям художника подогревает и то, что он до сих пор скрывается от публики, предпочитая анонимность.

Недавно в архивах британской телекомпании ITV обнаружили сюжет, где, возможно, запечатлен самый загадочный в мире уличный художник. Но какого-то подтверждения эта информация так и не нашла.