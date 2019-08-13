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13.08.2019 09:00
Рубрика: Легковые авто

Сколько месяцев нужно российской семье, чтобы накопить на автомобиль

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики "Авито" выяснили, сколько месяцев потребуется российской семье, в которой работают оба супруга, чтобы накопить на автомобиль с пробегом, полностью откладывая для этой цели зарплату одного из них.

Рост средней зарплаты (37 000 рублей в месяц, 6% за год) оказался более существенным, чем увеличение стоимости автомобиля (374 000 рублей, 2,4% за год), и во втором квартале россияне могли накопить на машину за 10 месяцев - за год этот срок сократился на месяц.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Такая тенденция отмечена в 10 городах из 23, а наибольшая динамика зафиксирована в Иркутске, где для покупки машины потребуется 11 месяцев вместо 20.

Дольше, чем в прошлом году, копить приходится только жителям Ульяновска и Омска - в этих городах срок увеличился на один месяц.

Если в прошлом году период накопления находился в диапазоне от 9 месяцев в Санкт-Петербурге до 20 месяцев в Иркутске, то теперь он не превышает 15 месяцев в Красноярске.

При этом годом ранее жители только четырех городов могли купить машину быстрее, чем за 12 месяцев, а во втором квартале 2019 года таких городов уже девять.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Порядок городов по доступности автомобиля заметно изменился, хотя на первом месте остается Санкт-Петербург - только в Северной столице по-прежнему можно накопить нужную сумму за 9 месяцев.

Кроме Иркутска, который поднялся с 23-го на 6-е место, более высокую позицию также заняли Тольятти - с 21-го на 15-е место, Барнаул - с 12-го на 5-е, Воронеж - с 7-го на 3-е. В свою очередь, Москва поднялась на одну позицию и теперь занимает вторую строчку рейтинга.

Значительно потерял позиции Ульяновск - он опустился с 5-го места на 14-е, а также Уфа - с 14-го на 21-е.

Во втором квартале 2019 года первое место по продажам по всей стране заняла Lada Priora. Представители самых востребованных среди работодателей профессий могут накопить на такую модель за срок, не превышающий семь месяцев (продавцы и производственники), а строителям, перевозчикам и профессионалам автобизнеса хватит пяти месячных окладов.

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#автомобили