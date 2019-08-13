СМИ: Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Темперамент через край

Сразу девять женщин сообщили The Associated Press, что пережили сексуальные домогательства со стороны легендарного оперного певца, испанца Пласидо Доминго. Доминго считается одним из величайших оперных певцов всех времен, он также является дирижером и режиссером оперы Лос-Анджелеса (LA Opera). Многократный победитель Грэмми - чрезвычайно уважаемая фигура в мире искусства, которого коллеги описывают как человека невероятного обаяния и энергии, неустанно работающего над продвижением оперного искусства в мире. В свои 78 лет Доминго по-прежнему привлекает множество людей по всему миру. Он продолжает пополнять репертуар вдобавок к 150 ролям, которые он спел в 4000 с лишним спектаклях, больше, чем любой оперный певец в истории.

И вот на склоне лет певец рискует столкнуться с многочисленными судебными исками, которые намерены предъявить ему якобы обиженные и оскорбленные им женщины. Девять певцов и танцоров сообщили AP, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны суперзвезды, которые происходили на протяжении более трех десятилетий, начиная с конца 1980-х годов, в тех оперных компаниях, где он занимал руководящие должности. Почти все из них общались с агентством на условиях анонимности и заявили, что Доминго якобы дотрагивался до них - в раздевалке, гостиничном номере и на даже собрании труппы. Женщины, выдвигающие обвинения, были в основном молоды и начинали свою карьеру в то время.

Доминго был художественным консультантом в LA Opera в 1980-х годах, когда его слава стала всемирной. Журнал Newsweek назвал его "Королем оперы" на обложке 1982 года, и он часто появлялся в популярных телевизионных шоу, таких как "Улица Сезам", где в его честь назван персонаж Пласидо Фламинго. Его сотрудничество в "Трех тенорах" с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом привело к созданию самой продаваемой классической записи всех времен. В 1998 году LA Opera объявила, что Доминго станет ее художественным руководителем после долгих лет работы консультантом в компании.

В дополнение к девяти обвинителям еще шесть других женщин сказали AP, что Доминого делал им "недвусмысленные предложения", что заставило их чувствовать себя неловко. Она сказала, что Доминго неоднократно приглашал ее на свидания после того, как пригласил ее спеть серию концертов с ним в 1990-к годы.

Доминго отрицает обвинения

Сам Доминго лично не ответил на вопросы агентства о конкретных инцидентах, но выступил с заявлением, в котором говорилось: "Утверждения этих неназванных лиц, имевшие место более тридцати лет назад, вызывают глубокую тревогу и, как представляется, не имеют под собой оснований".

"Тем не менее, мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно - независимо от того, как давно это было, несмотря на мои лучшие намерения. Я полагал, что все мои отношения всегда приветствовались и были основаны на согласии. Люди, которые знают меня или работали со мной, понимают, что я не из тех, кто намеренно причиняет кому-либо вред, обижает или смущает, - отмечается в заявлении. - Однако я признаю, что правила и стандарты, которые сопоставляются с сегодняшним днем, сильно отличаются от тех, которые были в прошлом. Я счастлив и имею честь иметь более чем 50-летнюю карьеру в опере и буду придерживаться самых высоких стандартов".

Семь из девяти обвинителей сказали AP, что их карьера была испорчена после отклонения предложений Доминго, при этом несколько из них заметили, что роли, которые он им обещал, никогда не им предоставлялись, и певец никогда больше не предлагал им работать совместно снова.

Только одна из девяти женщин назвала свое имя - Патриция Вульф, это - меццо-сопрано, которая пела с Доминго в Вашингтонской опере. Другие общались на условиях анонимности, заявив, что они все еще работают в опере и опасаются того, что их могут публично унизить и даже преследовать. "Каждый раз, когда я уходил со сцены, он всегда меня ждал, - сказала Вульф. - Он подходил ко мне как можно ближе, закрывал лицо лицом к лицу, понижал голос и говорил: "Патриция, ты должна идти домой сегодня вечером?". Это был 1998 год, и карьера Вульф только начиналась в Вашингтонской опере, где Доминго работал художественным руководителем с 1996 по 2003 год и генеральным директором с 2003 по 2011 годы.

Когда ей исполнилось 40 лет, она была приглашена Доминго, чтобы спеть две сольные партии: сначала в постановке "Волшебная флейта", а затем в "Федоре", в которой снимались Доминго и великая итальянское сопрано Мирелла Френи. По ее словам, возможность работать с такими известными певцами была кульминацией карьеры, но этот опыт быстро стал кошмаром. Вульф сказала, что преследование Доминго, похоже, не имело границ. "Дошло до того, что, когда я выходила со сцены и попыталась проскользнуть за колонну, и он все равно находил способ добраться до меня", - призналась она. Вульф сказала, что Доминго физически не трогал ее, но его намерения якобы были очевидными.

Напасть на Великого

В рассказах обвинителей изложены схожие модели поведения, при которых Доминго постоянно общался с ними - часто звонил им неоднократно и поздно ночью. Якобы проявлял интерес к их карьере и призывал встретиться с ним наедине, чтобы выпить или поесть.

Но ни одна из женщин не смогла показать какую-нибудь документацию, такую как записи телефонных разговоров и подтвердить свои обвинения на основе фактов.

Две женщины сказали, что они все же сдались напорам Доминго, чувствуя, что не могут рисковать своей карьерой, сказав "нет" самому влиятельному человеку в своей профессии. Одна из них сказала, что дважды занималась с ним сексом, в том числе в отеле Biltmore в Лос-Анджелесе. Когда Доминго ушел на спектакль, женщина сказала, что он положил на комод 10 долларов, сказав: "Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя проституткой, но я также не хочу, чтобы вы платили за парковку".

Многие из обвинителей сказали, что их неоднократно предупреждали коллеги, чтобы они никогда не оставались наедине с Доминго, даже в лифте. Если они действительно присоединились для совместной трапезы, им советовали избегать алкоголя и встречаться с певцом в общественном месте - и только на обеде, а не на ужине.

Критики всех этих обвинителей утверждают, что женщины, которые не преуспели в своей профессии, попросту хотят получить "дивиденды" по сомнительным историям давно минувших дней. Они говорят о том, что темпераментный испанец просто проявлял знаки внимания к тем певицам, которые были ему симпатичны, а они в Америке, с постоянной пропагандой угрозы "харрасмента", когда уже нельзя просто улыбнуться коллеге противоположного пола, приняли его ухаживания за домогательства.

Да и сами женщины, которые обвиняют классика оперной сцены, сказали, что они чувствовали себя вдохновленными движением #MeToo и решили, что самый эффективный способ "положить конец сексуальным домогательствам в их индустрии" - это "напасть" на самую видную фигуру в мире оперы.