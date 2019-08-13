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13.08.2019 16:20
Рубрика: Спорт

Тренер юниорской сборной России: Ребятам точно не стоит уезжать за океан

Текст: Максим Домчев
Главный тренер юниорской сборной России по хоккею для игроков не старше 18 лет Сергей Голубович в интервью "РГ" отметил важность победы команды на Кубке Глинки/Гретцки и рассказал о том, что юным игрокам нет смысла уезжать за океан.
За короткий срок Сергей Голубович (слева) привел юниорскую сборную России к двум большим победам. Фото: fhr.ru За короткий срок Сергей Голубович (слева) привел юниорскую сборную России к двум большим победам. Фото: fhr.ru
За короткий срок Сергей Голубович (слева) привел юниорскую сборную России к двум большим победам. Фото: fhr.ru

Прежде всего, поздравляем вас с победой на Кубке Глинки/Гретцки.

Сергей Голубович: Спасибо огромное. Победа на этом турнире очень престижна. Да, есть юниорский чемпионат мира, но по представительству он явно уступает Кубку Глинки/Гретцки. Здесь за сборные выступают все сильнейшие игроки мира, тогда как на мировом первенстве большая группа ведущих игроков сыграть не может, так как в юниорских лигах Северной Америки в этот момент идет плей-офф, и клубы не отпускают ведущих хоккеистов. Отмечу, что российская сборная не могла выиграть Кубок Глинки/Гретцки на протяжении 24 лет. Так что нам удалось снять это проклятие.

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За год ваша команда выиграла сразу два крупных турнира. Была еще и победа на Кубке вызова.

Сергей Голубович: Там тоже был сильнейший состав участников, но там играли хоккеисты до 17 лет. Помимо всех сильнейших сборных там выступали сразу три канадских команды. Считаю, что наши победы - успех не только команды. Это успех всего российского хоккея. Невозможно одной командой добиться серьезного результата. Это совокупность многих факторов, работы огромного количества людей и федерации. ФХР создает просто шикарные условия для подготовки, чтобы такие команды росли.

Раньше постоянно твердили о том, что в подготовке юных игроков мы уступаем Северной Америке.

Сергей Голубович: Что касается юниорских сборных, то сейчас мы находимся на правильном пути. Создается программа подготовки юных хоккеистов "Красная машина", помимо этого на местах люди тоже умеют работать.

Нет ли опасения, что эти победы могут вскружить головы ребятам?

Сергей Голубович: Нет, это скажется только положительно. У ребят будет еще большое количество турниров, у них вся хоккейная жизнь впереди. И это всего лишь маленькая ступенечка на пути наверх. Они уже не дети и отдают отчет в том, чего хотят добиться

В СМИ уже обсуждают, кто из этой команды может стать первым номером драфта.

Сергей Голубович: Лично я отношусь к драфту довольно скептически. Если посмотреть на НХЛ, то много игроков становились звездами, будучи и вовсе не задрафтованными, или же выбирались не в первом раунде.

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Кого из игроков своей команды можете выделить? За кем болельщикам стоит следить более пристально?

Сергей Голубович: Не люблю выделять кого-то. У нас побеждает вся команда. Любой из ребят может выстрелить и добиться высоких результатов. Уверен, что у этих ребят в головах правильные мысли, и они не намерены останавливаться на достигнутом. Они понимают, что добившись определенного результата надо работать и двигаться к следующему.

Каждый год в НХЛ регулярно появляются нападающие и вратари из России. С защитниками и особенно с атакующими защитниками дела складываются не так хорошо. Согласны?

Сергей Голубович: Атакующих защитников высочайшего уровня в мире можно по пальцам пересчитать. Это проблема всего хоккея. А если он помимо результативной игры в атаке еще и обороняться умеет, то это просто самое настоящее сокровище. У нас растут талантливые ребята, теперь нужно правильно развивать их. Талантливые ребята всегда есть.

Как вы считаете, нужно ли в КХЛ придумать какое-то правило, чтобы в обязательном порядке клубы выставляли на матчи, например, пятерку молодых игроков? Ведь проблема отсутствия игровой практики ощущается уже на уровне молодежной сборной.

Сергей Голубович: Насильно никого не заставишь. Если взять юниорский уровень, то сейчас ребята еще не готовы к такому хоккею. И это может только навредить - есть риск получить тяжелую травму, ведь они еще физически не готовы к этому. Если вы меня спросите, готов ли кто-то из этого состава юниорский сборной прямо сейчас выступать в КХЛ, то я однозначно отвечу: нет. Нужно еще немного времени.

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На следующей Олимпиаде вряд ли сможет выступить кто-то из игроков нынешнего состава вашей сборной. Но в 2026 году ожидаете увидеть кого-то из ребят в форме главной команды страны?

Сергей Голубович: Безусловно! Это одна из целей работы юниорских и молодежных сборных, чтобы игроки дорастали до национальной сборной и выступали на самом высоком уровне.

В футболе очень часто юным игрокам кружит голову высокая зарплата. Причем многие так и не доходят до основного состава. Не боитесь подобных проблем?

Сергей Голубович: Да она у всех кружится. Важно, как игрок эти медные трубы пройдет. Это зависит от тренера, от родителей и друзей, от характера самого игрока. Тут много разных факторов.

Часто ли к вам приходят игроки и спрашивают, стоит ли им переходить в другую команду, может быть, отправиться за океан?

Сергей Голубович: Такое часто бывает. На сегодняшний момент ребятам точно не стоит уезжать за океан. Какое-то время назад я бы еще сомневался, стоит ли игроку оставаться в российском клубе или уезжать, то теперь однозначно мой ответ нет. Там тоже не медом намазано. А у нас в стране лиги развиваются, условия для ребят создаются. И наши победы тому лучшее доказательство.

Сколько игроков находится в поле зрения вашего тренерского штаба?

Сергей Голубович: За три года в сборную вызывалось порядка ста игроков. Заиграно за команду было человек 60-80. А если брать расширенные списки, то в них человек 200. Постоянно изучаем статистику, скауты ездят, просматривают ребят и аналитики предоставляют видео. Система в ФХР налажена просто здорово и растет семимильными шагами.

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Вам как тренеру интересно поработать в КХЛ?

Сергей Голубович: Конечно, когда-нибудь хотел бы попробовать свои силы. Нужно приобрести опыт работы со взрослыми командами, пусть не в качестве главного тренера, а как помощник. Пока у меня есть контракт с ФХР и до конца сезона даже мыслей таких быть не может. Если кто-то проявит интерес и договорится с ФХР, то почему бы не совместить работу в клубе и в сборной. Мы, тренеры, учимся чему-то новому каждый день.

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