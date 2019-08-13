Найдена вероятная усадьба князя Всеслава Чародея

Белорусские археологи нашли на берегу озера Черствяты Ушачинского района фрагменты загородной резиденции полоцких князей XI - XII века. Ученые предполагают, что в усадьбе мог проживать легендарный князь Всеслав Чародей.

На раскопе обнаружены фрагменты хозяйственных построек, в том числе печи. В другой зоне обнаружены керамика, наконечник стрелы и книжная застежка XII века. Данная находка позволяет судить, что здесь жили люди высокого сословия.

"Впервые в истории Беларуси фрагменты загородной резиденции были найдены за пределами города. Мы не можем сказать, кто из князей жил здесь. Теоретически это мог быть Всеслав Чародей", - сказал агентству БЕЛТА старший научный сотрудник института истории национальной академии наук Беларуси Марат Климов.

Историки полагают, что княжеская резиденция могла погибнуть во время междоусобных войн. В пользу этой версии свидетельствуют фрагменты человеческих останков и уголь от пожаров.

Справка "РГ"

Точная дата рождения Всеслава Брячиславича или Всеслава Чародея неизвестна. "Повесть временных лет" сообщает, что мать родила Всеслава "от волъхвования", и в фольклорном эпосе предстает как богатырь и чародей, способный оборачиваться зверем.

В 1044 году Всеслав возглавил Полоцкое княжество. Воевал в Прибалтике, а также вел войны с Киевом, Псковом, Новгородом.

Во времена правления князя Всеслава Чародея, Полоцкая земля достигла наивысшего расцвета и могущества. Княжество объединяло под собой 17 городов. В Полоцке проживало около десяти тысяч человек.