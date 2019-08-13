В фестивале "Шопен и его Европа" примут участие российские музыканты

Фестиваль "Шопен и его Европа" откроется в Варшаве в среду, 14 августа, и продлится две недели. В нем принимают участие и российские музыканты. Как сообщает ТАСС, на фестивальных концертах выступят пианисты Юлианна Авдеева, Николай Демиденко, Дмитрий Аблогин, Александр Мельников, а также виолончелист Александр Рудин и скрипачка Алена Баева.

Нынешний фестиваль будет посвящен польскому композитору Станиславу Монюшко (1819-1872), чье 200-летие со дня рождения отмечается в этом году. В программу вошли произведения для фортепиано, песни и четыре оперы Станислава Монюшко. И, конечно, на фестивале будут звучать произведения Фредерика Шопена и композиторов его эпохи, а также их последователей. Билеты на 36 концертов, как камерные, так и симфонические, уже почти все проданы.

Фестиваль проходит в Варшаве уже в пятнадцатый раз. Он стал одним из самых любимых музыкальных событий лета. Благо, как заметил Петр Глинский, министр культуры и национального наследия Польши, фестиваль "Шопен и его Европа" отличают "невероятно высокий уровень и участие выдающихся музыкантов".

В этом году бюджет фестиваля составил 8 млн злотых ($2,1 млн).