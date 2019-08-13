В Крыму обвинили Киев в нарушении международного морского права

В Крыму прокомментировали объявленное властями Украины режимного района вокруг полуострова, чтобы перекрыть заход во все порты иностранных и частично российских судов. Это, как считает сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди, противоречит нормам международного морского права и принципам свободы мореплавания.

"Действия Киева системно противоречат нормам международного морского права и принципам свободы мореплавания, - передает РИА Новости слова Ковитиди. - Украинская власть, создавая проблемы российско-украинским отношениям, наносят существенный вред, прежде всего, интересам народа Украины".

Политику киевских властей в отношении владельцев и экипажей в последние месяцы российских судов сенатор охарактеризовала как открытый произвол и "разновидность морского пиратства".