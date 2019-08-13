В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО

МВД решило исправить правила дорожного движения и прописать в них, что владельцы электронных полисов ОСАГО могут не возить с собой бумажную копию этого документа.

- МВД России разработан проект постановления правительства, предусматривающий внесение изменений в правила дорожного движения, касающихся перечня документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. - Проект сейчас проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что спорная ситуация возникла после того, как в закон об ОСАГО были внесены изменения. Произошло это в мае этого года. Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ. То есть показать этот полис на смартфоне или планшете. При этом сотрудник ГИБДД может проверить, заключал ли водитель такой договор в автоматизированной информационной системе ОСАГО.

Но в правилах дорожного движения до сих пор прописано требование, что водитель, заключивший электронный договор автогражданки, должен возить с собой его копию только на бумажном носителе. В итоге тех водителей, которые не имели при себе распечатки, некоторые сотрудники ГИБДД наказывали, как за управление без документов.

С этой ситуацией пришлось разбираться Верховному суду. В итоге в постановлении Пленума ВС было четко прописано, что если водитель приобрел электронный полис, то возить с собой бумажную копию ему не обязательно. Верховный суд напомнил, что правила дорожного движения утверждаются постановлением правительства. А закон имеет большую силу, чем постановление правительства. Следовательно в ситуации, когда у водителя нет распечатки полиса, требуется руководствоваться законом об ОСАГО, а не правилам дорожного движения.

Другое дело, что не все сотрудники Госавтоинспекции изучают постановления Пленума Верховного суда. Поэтому правила необходимо было скорректировать. И вот наконец подготовлены необходимые корректировки в Правила.

После того, как поправки примут, пункт 2.1.2 ПДД обяжет представлять по требованию сотрудников полиции для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства на бумажном носителе, а в случае заключения договора такого обязательного страхования в виде электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, представлять его в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.

Проверка факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Надо сказать, что МВД, а также депутаты могли бы пойти и на более решительные меры. Ведь в АИС ОСАГО есть информация не только об электронных полисах, а обо всех заключенных договорах. Почему бы вовсе не отказаться от ношения с собой этого документа? Ведь проверить по базе данных, вписан ли тот или иной водитель в полис, может не только сотрудник ГИБДД, но и обычный человек, воспользовавшись электронным сервисом ОСАГО.

Напомним, что еще в начале года начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников предлагал рассмотреть возможность не возить с собой даже водительское удостоверение. Ведь базы данных позволяют проверить? есть у водителя права или нет. Более того, по фотографии человека можно установить, получал ли он права. А в полисе ОСАГО даже фотографии нет, идентифицировать личность нужно по водительскому удостоверению.