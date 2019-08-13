Валентина Шевченко приняла вызов чемпиона UFC

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, приняла предложение обладателя двух поясов этой организации американца Генри Сехудо провести поединок за титул межгендерного чемпиона.

Ранее Сехудо, чемпион UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях, вызвал Шевченко на бой, заявив, что намерен стать "первым межгендерным чемпионом в мире".

"Я не знаю, всерьез ли Сехудо все это говорил или просто отыгрывал роль, но он выглядел очень настойчивым... Никогда не отказалась бы от такого боя. Я никого не боюсь. После последнего боя я сказала, что жду любого соперника в октагоне", - сказала Шевченко, чьи слова приводит РИА Новости.

Шевченко в смешанных единоборствах одержала 18 побед и потерпела три поражения. На счету Сехудо 15 побед и два поражения.