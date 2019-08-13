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13.08.2019 16:26
Рубрика: Легковые авто

Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей

Текст: Евгений Костин

Если вы пасечник, то знаете, насколько беспокойными могут быть пчёлы, и чем их ярость может грозить человеку.

Но в природе также существуют осы, которые во много раз опаснее пчёл. Хотя бы потому, что могут жалить несколько раз, ведь их орудие не остаётся после укуса в теле жертвы. И теперь представьте, что целый рой устроил из автомобиля улей. Если не можете или не верите, то посмотрите это видео.

Фото: iStock
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Зрелище довольно жуткое: в улей хищные насекомые превратили задний диван, центральную консоль, потолок со стороны переднего пассажира, а вот водительское место оставили нетронутым - вероятно, осы предпочитают быть пассажирами. Владелец автомобиля связался с представителями компании Stinger Creations, занимающейся избавлением от пчёл и других жалящих насекомых, которая и сняла эти видео.

Что стало с салоном Chevrolet Malibu после того, как улей был разрушен, а его обитатели изгнаны, к сожалению, не показали, но зато наглядно продемонстрировали то, как осы неистово атакуют манекен человеческой головы. Один укус для человека не смертелен, но вот если их будут сотни…

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#Chevrolet