Видео: парень утопил подаренный BMW, потому что хотел Jaguar

Добрые родители, определённо любящие своего сына, подарили ему на 18-летие автомобиль BMW. Щедрости парень не оценил и столкнул белый седан в реку, потому что с подарком не угодили.

Как сообщает издание NDTV, поведение молодого человека обусловлено недовольством подарком: он хотел не BMW, а Jaguar.

Сотрудник полиции рассказал, откуда появилось видео с тонущим белым BMW: после расправы над подарком совершеннолетний любитель Jaguar сам заснял последствия своего поступка. Но не упустили возможности засвидетельствовать такое и очевидцы этого аттракциона неблагодарности.

После того, как автомобиль отправили заниматься дайвингом, он проплыл несколько десятков метров и уткнулся в островок. Местные жители предприняли попытку спасти утопленника. О результатах спасательной операции ничего не сообщается.